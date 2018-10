Paddepoel Fietsen: 'We hoeven geen boetes meer te betalen'

Paddepoel Fietsen hoeft geen 60.000 euro aan openstaande boetes te betalen. Dat zegt eigenaar Peter Oest. De fietsenzaak kreeg de boetes opgelegd wegens het niet naleven van de openingstijden in winkelcentrum Paddepoel in Groningen.

De fietsenzaak stond donderdag in hoger beroep tegenover de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het winkelcentrum. Tot een uitspraak kwam het niet, beide partijen kwamen tot een schikking.

VVE bevestigt, maar wil afwachten

De VVE wil bij monde van Dick Maans nog niet reageren op de inhoud van de schikking. 'We hebben inderdaad een schikking getroffen, maar die wordt nog op papier gezet door de rechter. Ik wil eerst de formulering van de rechter afwachten.' Maans wil wel kwijt dat beide partijen blij zijn met de schikking.

Compensatie



Paddepoel Fietsen is volgens de eigenaar met de VVE overeengekomen dat de al betaalde boetes van in totaal 6000 euro worden terugbetaald. 'Dat wordt wel verrekend met de niet betaalde bijdrage aan de VVE van 2018.' Verder krijgt het bedrijf ook een compensatiebedrag van 4000 euro. 'Dat is voor alle ellende die dit heeft opgeleverd.' Oest bevestigt de woorden van de VVE. 'Wij zijn inderdaad blij met deze schikking.'

Wel bijdragen, maar geen lid

Peter Oest laat weten dat zijn bedrijf vanaf volgend jaar ook weer geld gaat overmaken aan de VVE. 'Maar we worden geen lid van de vereniging. We hebben toch geen zeggenschap, dus waarom zou je dan lid worden.'

Afwachten

De fietsenhandelaar is blij met de uitkomst, maar wil nog wel de eerstvolgende ledenvergadering van de VVE afwachten. Dan wordt gesproken over de uitgedeelde boetes voor het niet naleven van het openingstijdenbeleid.

'Wij hopen dat de leden die boetes gaan intrekken, maar dat is nog wel spannend. Alhoewel de VVE zegt dat het wel goed gaat komen', toch houdt Oest een slag om de arm.

Tijdens diezelfde ledenvergadering legt de VVE ook een nieuw openingstijdenbeleid voor aan de leden. Als daar goedkeuring aan wordt gegeven dan is een ondernemer niet meer verplicht om op de maandelijkse koopzondag open te gaan. Ook kan de winkel dan op donderdagavond tot 20.00 uur worden opengehouden in plaats van 21.00 uur. Paddepoel Fietsen liet eerder al weten blij te zijn met dat voornemen.

