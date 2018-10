Boete voor veroorzaker dodelijk ongeluk

Voor het veroorzaken van een ongeluk in Kolham, waarbij vorig jaar mei een motorrijder om het leven kwam, krijgt een man uit Bierum een boete van 1200 euro. Dat heeft de rechtbank in Assen donderdag bepaald.

Ook krijgt de 63-jarige man 35 dagen rijontzegging. Omdat hij zijn rijbewijs al zo lang is kwijt geweest na het ongeluk, hoeft hij het niet opnieuw in te leveren.

Gevaar op de weg

De rechtbank is het eens met het Openbaar Ministerie dat de Bierumer niet onoplettend of onvoorzichtig heeft gereden. Daarvan sprak ze hem vrij. De man is wel veroordeeld voor het veroorzaken van gevaar op de weg, omdat hij op de kruising linksaf sloeg, terwijl dat niet mocht. Dat is een overtreding en geen misdrijf en daarom krijgt de man geen werk- of celstraf.

Linksaf

De man reed op 16 mei vorig jaar vanaf de Rengerslaan de Rijksweg-West bij Kolham op richting een bedrijventerrein, waar hij moest zijn voor zijn werk. Een bord voor de kruising gaf aan dat verkeer vanuit zijn richting alleen rechtsaf en rechtdoor mocht. Op het moment dat hij linksaf sloeg, kwam vanaf de andere kant de 40-jarige motorrijder uit Groningen de kruising op rijden. Hij wilde rechtdoor. De Bierumer kon hem niet meer ontwijken.

'Verwarrende situatie'

De man verklaarde dat hij de motorrijder nooit heeft gezien en ook het bord met de verplichte rijrichtingen niet. Het ongeluk zit hem nog altijd heel erg dwars. De rechtbank noemt de verkeerssituatie verwarrend, omdat aan de overkant van de kruising wel een ANWB-bord met een pijl staat dat het bedrijventerrein aanwijst. Daardoor zouden bestuurders kunnen denken dat ze wél linksaf mogen.