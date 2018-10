Treant-knuffels gaan naar Irakese vluchtelingkampen

De ruim 12.000 knuffels die actiegroep Red ons Refaja heeft ingezameld om aandacht te vragen voor het behoud van de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde gaan naar twee vluchtelingenkampen.

Een ander deel van de knuffels is verspreid onder de verschillende afdelingen van de drie ziekenhuislocaties van Treant.

Overdonderd

Initiatiefnemer Henri Veldpaus van Red ons Refaja: 'We waren toen overdonderd door de vele knuffels die we kregen. Achter iedere knuffel zit wel een verhaal. Het is ons niet gelukt om met de actie de afdelingen open te houden maar Treant heeft ons verzekerd dat ze een goede bestemming voor de knuffels zouden zoeken.'

Treant heeft medewerkers opgeroepen om mee te denken over een bestemming. Daar zijn veel reacties op gekomen.

De kampen Alwand 1 en Alwand 2 liggen dichtbij de stad Khanaqin in het noordoosten van Irak. Het is een conflictgebied waar in de hoogtijdagen van de islamitische groepering ISIS de Koerden het gebied bezetten en nu de federale regering de macht heeft.

Vergeten kampen

Volgens Pax Kinderhulp behoren de kampen in dit gebied tot de vergeten kampen. Andere hulporganisaties komen hier niet of nauwelijks waardoor alleen de hoognodige voorzieningen zoals tenten en drinkwater aanwezig is