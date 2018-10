Korrewegschutter gaat in hoger beroep

Korrewegschutter Azim A. is het niet eens met de opgelegde tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Die straf kreeg de 21-jarige Stadjer opgelegd omdat hij vorig jaar oktober een willekeurige fietser neerschoot.

Het slachtoffer raakte verlamd en is aangewezen op een rolstoel.

Planmatig gehandeld

De rechtbank vond dat A. zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie eiste voor poging tot moord twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De Stadjer zou planmatig hebben gehandeld. Een zwaardere kwalificatie, waarop hogere straffen staan.

Vijf keer beschoten

De fietser, een student, was in de vroege ochtend op weg naar zijn huis. Hij werd door A. en zijn vrienden aangesproken en stapte af. Toen de student zijn weg wilde vervolgen schoot A. vijf kogels af op de man. Drie kogels raakten het slachtoffer. A. liet hem aan zijn lot over en vluchtte met zijn kornuiten.

Geen tbs

Guy Weski, de advocaat van A., vond niet dat de maatregel tbs met dwangverpleging kon worden opgelegd. Daarvoor lagen er geen geschikte rapporten, nu A. niet heeft meegewerkt tijdens de observaties in het Pieter Baan Centrum. Wel lagen er oude rapportages, maar voor zo'n vergaande maatregel zijn nieuwe rapporten en conclusies nodig, vond de raadsman.

Opwelling

Weski werd door de rechtbank wel in het gelijk gesteld dat het poging tot doodslag betrof. A. zou in een opwelling zou hebben geschoten.

Of het OM ook in hoger beroep gaat, is nog niet bekend.

