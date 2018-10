Geen vakantie op Aruba, maar celstraf voor Stadjer

De 33-jarige Stadjer die twee weken geleden voor de rechter moest verschijnen, maar in plaats daarvan het vliegtuig naar Aruba pakte, is veroordeeld tot een half jaar cel.

Schadevergoeding

De Stadjer werd donderdag schuldig bevonden aan diefstal, heling en drugsbezit. Ook moet de man aan twee slachtoffers een schadevergoeding van ruim 2000 euro betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden veertien maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De diefstallen waren in de zomer in Rotterdam en Groningen gepleegd. Het ging hierbij om een aanhangwagen, kentekenplaten, fietsen en een motor.

Gedeeltelijke vrijspraak

De rechtbank acht diefstal van twee elektrische fietsen, heling van onderdelen van een gestolen motor en bezit van ruim 114 gram cocaïne bewezen. De man werd vrijgesproken van diefstal van de kentekenplaten en van diefstal van een aanhanger. Zodoende viel de straf lager uit.

Ongemerkt

De man werd door middel van een enkelband elektronisch in de gaten gehouden, maar de vermelding op de signaleringslijst was per abuis niet verlengd. De man knipte zijn enkelband door en kon vervolgens ongemerkt naar het buitenland. Zijn zaak zal begin volgend jaar worden behandeld. Hij zal wel opnieuw worden aangehouden en vastgezet.

