Een congres? Een festival? Jongeren bepalen hun eigen aardbevingstop

De eerste jongerentop over de aardbevingsproblematiek wordt volgend jaar gehouden op vrijdag 7 juni, maar hoe die er precies uit komt te zien moet door de jeugd zelf bepaald worden.

Tijdens de bijeenkomst gaan jongeren uit het aardbevingsgebied met elkaar in gesprek over de problemen in het gebied, maar vooral ook over de toekomst.

Het initiatief komt vanuit de Vereniging Groninger Dorpen. Op deze manier willen ze de jeugd een kans geven om hun stem te laten horen. Daar is in hun ogen en die van de Kinderombudsman nog te weinig aandacht voor.

Aan de slag

Het is de bedoeling dat een groep jongeren meehelpt met de organisatie. 'Ze kunnen bijvoorbeeld flyers maken. Sommigen zijn DJ en kunnen op de dag zelf een rol spelen', zegt aanjager Marian Van Voorn.

'En we zoeken nog een jongerencorrespondent die verslag wil doen van de dag en misschien in aanloop naar het evenement vlogs maakt.'

Doen we het in de vorm van een congres? Of maken we er een festival van? Dat is aan de jongeren zelf. Marian Van Voorn - aanjager jongerentop

Festival?

Waar de top wordt gehouden is nog onduidelijk. Van Voorn: 'Er moeten in totaal duizend jongeren in passen en we willen het graag ook in het aardbevingsgebied houden.'

Over de invulling van de bijeenkomst wordt ook nog nagedacht. 'Doen we het in de vorm van een congres? Of maken we er een festival van? Dat is aan de jongeren zelf.'

Pizza-bijeenkomsten

Om erachter te komen wat de jongeren willen, gaat de organisatie de komende tijd met ze in gesprek.

'We houden 8 november een pizza-bijeenkomst waarvoor we jongeren uitnodigen om met ons mee te denken', zegt Van Voorn.

Ambassadeurs

Verder is Van Voorn druk met het benaderen van organisaties en bedrijven als de NCG, woningcorporaties en bouwbedrijven om ambassadeur te worden van de top.

'Uit de top moeten uiteindelijk tien ideeën komen die we ook gaan uitvoeren. De bedrijven en organisaties kunnen daar misschien bij helpen.'

Loting

Aan de top kunnen rond de duizend jongeren tussen 12 en 17 jaar meedoen. Het grootste deel komt uit het hart van het aardbevingsgebied. Het is de bedoeling dat er op middelbare scholen wordt geloot wie naar de top mogen. In totaal wonen er rond de 30.000 jongeren in het gebied.

Voor scholieren die in de stad Groningen op school zitten wordt een aparte inschrijving gehouden waaruit wordt geloot. Daarvoor komen rond de driehonderd jongeren voor in aanmerking.

Subsidie

Het project maakt deel uit van een proef van de overheid met de 'maatschappelijke diensttijd'. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een subsidie van 300.000 euro uitgetrokken voor de jongerentop.

