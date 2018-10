Hele weekend geen Arriva-treinen: 'Chauffeurs uit Zeeland en Tilburg komen helpen'

Het hele weekend rijdt er geen enkele Arriva-trein in onze provincie. Op alle trajecten zorgen werkzaamheden ervoor dat treinreizigers zaterdag en zondag zijn aangewezen op bussen.

'Een hele grote operatie', noemt woordvoerder Tineke Witteveen van Arriva het. 'We zetten heel veel mensen in, ook uit andere regio's. We hebben bijvoorbeeld chauffeurs uit Tilburg en Zeeland hier rijden.'



Op alle Arriva-trajecten rijden dit weekend bussen in plaats van treinen. Ook de NS zet bussen in, tussen Groningen en Groningen Europapark. Sprinters en intercity's rijden van Groningen Europapark naar Haren, Assen en verder.

Machinisten niet allemaal vrij

Best lekker voor machinisten, zo'n treinvrij weekend. Dat zou je althans denken. 'We hebben heel veel mensen nodig voor op de stations, om reizigers te begeleiden', zegt Witteveen.

'Daarnaast rijden we nog wel van Leeuwarden naar Buitenpost en vice versa. En ook op de andere Friese trajecten rijden gewoon treinen.'

Waarom Europapark niet als eindstation?

Al sinds 16 oktober rijden er geen treinen tussen Groningen en Buitenpost, Eemshaven en Delfzijl. Dat komt omdat het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn verdubbeld wordt.

Dit weekend komen er werkzaamheden rond het hoofdstation van Groningen bij, waardoor de treinen tussen Groningen en Groningen Europapark niet kunnen rijden.

Waarom rijden de treinen vanuit Winschoten en Veendam dan niet tot aan station Europapark? Immers scheelt dat reistijd, hoef je minder bussen in te zetten en vinden veel reizigers treinen prettiger dan bussen.

'We hebben samen met bijvoorbeeld Groningen Bereikbaar en ProRail een afweging gemaakt hoe we reizigers zo comfortabel mogelijk kunnen vervoeren', zegt Witteveen. In die afweging is er dus voor gekozen om op de volledige trajecten bussen in te zetten.

Rit duurt 15 tot 45 minuten langer

Wel erkent Witteveen dat de bussen afhankelijk zijn van wegverkeer, en de treinen niet.

Bovendien duurt een busrit 15 tot 45 minuten langer dan een reis met de trein.

Maandag weer treinen?

ProRail verwacht dat de verschillende werkzaamheden allemaal op tijd zijn afgerond. Maar mocht er dit weekend iets flink tegenzitten, dan kunnen treinreizigers komende maandag wederom met de bus.

Arriva-woordvoerder Witteveen: 'We hebben extra bussen achter de hand, en ook extra personeel.'

