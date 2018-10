'Ook lekkage op tankenpark NAM tijdens zitactie Code Rood' (update)

Tijdens de zitactie van Code Rood in Farmsum was er ook een lekkage (Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP)

De lekkage van aardgascondensaat op het NAM-tankenpark in Farmsum begin deze maand is niet het enige incident. Ook tijdens de zitactie van Code Rood eind augustus was er een probleem, bevestigt de NAM aan RTV Noord.

Stank

Een woordvoerder van het gasbedrijf zei donderdagmiddag: 'We hebben op het verzoek van de politie metingen verricht, en daaruit kwam naar voren dat er inderdaad lekkage was, maar daar was niet boven de waarden gemeten.'

Het gasbedrijf komt hier donderdagavond echter op terug. Het zou geen lekkage zijn geweest, maar 'een probleem waardoor stankoverlast is ontstaan'. Wat dit probleem is, blijft ongewis.

Het heeft volgens de NAM in elk geval geen relatie met de verontreiniging van het riool drie weken geleden.

Alarmsignaal politie

Tijdens de zitactie op 28 augustus sloeg één van de agenten alarm, nadat hij een vreemde lucht rook. 'We hebben op verzoek van de politie metingen verricht, en die gaven geen overschrijding van de toegestane waarden aan', aldus het bedrijf.

Op de vraag in hoeverre hulpdiensten, demonstranten en andere betrokkenen rond de actie gevaar liepen, zegt de woordvoerder: 'De metingen kwamen niet boven bepaalde grenswaarden, dus het was niet gevaarlijk. Misschien dat ze er wel wat last van konden hebben.'

Ontruiming

Honderden demonstranten van Code Rood voerden actie voor het hek van de NAM-locatie in Farmsum. Politie en ME stonden bij het hek, om te voorkomen dat demonstranten het terrein op zouden komen.

De ME-commandant kwam op mij af met de boodschap dat zij een vreemde lucht roken Peter Kodde - Woordvoerder demonstranten

Gelijk opgelost

Peter Kodde, die namens de actiegroep communiceerde met de politie, zegt dat het niet veel scheelde of het terrein werd ontruimd: 'De ME-commandant kwam op mij af met de boodschap dat zij een vreemde lucht roken. Hij zei: als het mis is, gaan wij onmiddellijk weg. Wij adviseren jullie dat ook te doen.'

Volgens Kodde kwam de ME-commandant vlak daarna terug met de boodschap dat er inderdaad iets mis was: 'Ze hadden iets gevonden, er was iets open, maar dat hebben ze gelijk weer opgelost. Ze bleven staan, dus dat was voor ons een teken dat het veilig was. Anders waren wij ook onmiddellijk vertrokken, dat is levensgevaarlijk spul.'

Bruine olievlek

Begin deze maand stroomde een lekbak over op het tankenpark van de NAM in Farmsum. Via het riool stroomde het giftige en explosieve aardgascondensaat in het Afwateringskanaal, wat als een bruine olievlek op het water dreef. Daardoor kregen omwonenden last van hoofdpijn en prikkende ogen.

Die onderste steen komt boven, daar ga ik vanuit IJzebrand Rijzebol - Wethouder Delfzijl

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) deed al onderzoek naar dit incident, en laat nu weten het onderzoek breder te trekken naar mogelijke incidenten in de maanden hiervoor. Ook het incident op 28 augustus wordt meegenomen.

Onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie voert het SodM ook strafrechtelijk onderzoek uit.

Onderste steen boven

Wethouder IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl was er niet van op de hoogte dat er eind augustus ook al een lek was op het terrein van de NAM. Hij verbaast zich daarover:

'Dit is uiteraard een slechte zaak. Ik ben heel blij dat het Staatstoezicht breder onderzoek gaat doen. Die onderste steen komt boven, daar ga ik vanuit.'

Rijzebol liet eerder al weten dat de lekkage van begin deze maand kwam door een combinatie van een menselijke en een technische fout.

Vorig jaar ook al mis

Omwonenden zijn er allerminst gerust op dat het hierbij blijft. Eén jaar geleden ging het ook al mis bij het tankenpark in Farmsum. Toen lekte 2.500 liter van het brandbare aardgascondensaat in het Zeehavenkanaal, doordat een matroos een afsluiter vergat dicht te draaien.

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee heeft inmiddels Kamervragen gesteld over de kwestie. Hij wil onder meer weten of het klopt dat er al sinds augustus aardgascondensaat lekt bij het NAM-tankenpark in Farmsum.

Lees ook:

- 'Oorzaak NAM-lekkage is menselijke en technische fout'

- Strafrechtelijk onderzoek naar NAM-lekkage bij Farmsum (update)

- Laatste condensaatresten verdampen: 'En daar loop je vrolijk in rond'