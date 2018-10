Justitie in beroep in zaak seks met weerloze vrouw in kroeg

Het voorval vond plaats in een café de Poelestraat in de stad Groningen (Foto: Google Streetview)

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijspraak van drie barmannen die seks hebben gehad met een dronken vrouw.

De barmannen hadden in augustus 2016 na sluitingstijd seks met de vrouw in het magazijn van de zaak. De vrouw deed aangifte, omdat ze 'te dronken' zou zijn geweest om seks te hebben. Ze had dit dan ook niet gewild.

Vrijgesproken

De mannen stonden enkele weken geleden terecht voor 'seks met een wilsonbekwaam persoon'.

De rechters vonden dat niet vast is komen te staan dat de vrouw te beschonken was om haar wil nog te kunnen bepalen. De beelden gaven daarvoor geen aanleiding, vond de rechtbank. Sterker nog, na de seks liep de vrouw in vaste tred de zaak uit. Dit was ook door een camera vastgelegd. De rechters spraken de mannen vrij.

Justitie: andere mening

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie zei dat het goed mogelijk is dat de vrouw te zeer onder invloed was en dat zij zich daardoor niet kon verzetten. 'Er is een andere mening van onze zijde. Wij vinden wel dat een afstraffing moet volgen. Daarom hebben we hoger beroep aangetekend.'

Justitie eiste eerder voor de rechtbank een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

