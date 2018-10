Deel dit artikel:













Cosis sluit woonlocatie wegens gebrek aan deskundig personeel Cosis aan de Avondsterlaan (Foto: Google Maps)

Gehandicaptenorganisatie Cosis sluit per 1 januari volgend jaar haar woonlocatie aan de Avondsterlaan in Groningen. Eén van de redenen is gebrek aan deskundig personeel.

De woonlocatie aan de Avondsterlaan biedt onderdak aan maximaal twaalf jongeren. Cosis, de opvolger van de gefuseerde voorgangers NOVO en Promens Care, is een zorginstantie voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Ook een voordeel De gedwongen sluiting heeft ook een voordeel, zegt de woordvoerder. De jongeren kunnen beter kunnen worden ondergebracht op locaties waar ze de juiste zorg krijgen. Dat betekent wel dat de groep wordt opgesplitst. De cliënten en hun familie zijn inmiddels op de hoogte van de aanstaande verhuizing. Het is nog niet bekend wat er met het pand aan de Avondsterlaan gaat gebeuren.