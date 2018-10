'Mensen halen hun hart op aan onze muziek'

Komende woensdag eindigt haar tournee door Nederland in De Oosterpoort in Stad. Als voorprogramma van Daniël Lohues stond Marlene Bakker op bekende poppodia als Tivoli in Utrecht en Het Paard in Den Haag.

Overal wist ze het publiek in te pakken met haar Groningstalige popmuziek.

Het jaar van Marlene Bakker

2018 gaat de boeken in als het jaar van Marlene Bakker. Dat begon in het voorjaar met het uitkomen van haar debuutalbum RAIF. De plaat werd enthousiast ontvangen (Frits Spits noemde het zelfs 'het beste album van 2018') en leverde haar inmiddels drie hits op.

Stil publiek

Dankzij de tournee met Daniël Lohues kon ook de rest van Nederland kennismaken met de Groningse zangeres. 'Hoe verder we het land in gaan, hoe stiller het publiek,' vertelt Bakker in haar huis in Stad.

'Het is geweldig om Gronings te zingen in Den Haag, Eindhoven of Haarlem en dat al die mensen dan luisteren. Na afloop komen er altijd mensen op me af. Vaak bezoekers die ooit in Groningen woonden, maar ook mensen die geen idee hadden hoe het Gronings klinkt en het helemaal te gek vinden. Ze halen hun hart op aan onze muziek.



Mensen hebben massaal streektaalmuziek aangevraagd, zodat de radio-deejays er niet omheen konden Marlene Bakker - Zangeres

Meer streektaal op de radio

Het succesverhaal van Marlene Bakker is daarmee nog niet voorbij. Onder de hashtag #nedersaksischopderadio begon ze een actie om meer streektaal op de landelijke radio te krijgen.

'Die oproep is heel goed opgepakt. Mensen hebben massaal streektaalmuziek aangevraagd, zodat de radio-deejays er niet omheen konden. Ik hoop dat het blijft en dat het geen hype van de week wordt.'

Een droom die uitkomt

En dan staan er voor de komende maanden nog een tweetal bijzondere optredens voor Bakker op de agenda. De eerste op 30 december in de Groninger Stadsschouwburg.

'Dat is echt een droom die uitkomt. Daar heb ik enorm veel zin in. We staan er met de hele band, inclusief strijkers. Dat is voor mij een heel mooie manier om het jaar af te sluiten.'

'Noorderslag, ik sta daar gewoon'

Een mooie manier om een nieuw jaar te beginnen is Noorderslag. Op dat festival staat het beste wat er momenteel aan Nederlandse popmuziek te vinden is. 'Ik sta daar gewoon', zegt ze nog steeds verbaasd.

'Daar komen ook allerlei mensen uit de muziek en ik hoop dat daar heel veel moois uit voort gaat komen.'

Nieuw album

Ondertussen is de zangeres samen met haar muzikale compagnon Bernard Gepken ook al weer bezig met het volgende album.

'Ik ben druk aan het schrijven en er liggen al een paar liedjes op de plank. Waarschijnlijk zit ik ergens volgend jaar weer in de studio.'