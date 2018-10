Vierduizend handtekeningen voor behoud huisartsenpost Delfzijl

De huisartsenpost in de havenstad (Foto: Google Street View)

De PvdA in Delfzijl heeft inmiddels ruim vierduizend handtekeningen ingezameld van inwoners die de huisartsenpost in de havenstad willen behouden.

Doktersdienst Groningen was van plan de spoedpost 's avonds te sluiten, om de werkdruk onder huisartsen te verlagen.

Daardoor zouden mensen uit Delfzijl en omgeving aangewezen zijn op het nieuwe ziekenhuis in Scheemda of de post bij het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Onrust

Het plan zorgde voor verontwaardigde reacties van inwoners en politici. De gemeenteraden van Appingedam en Delfzijl riepen de Doktersdienst op de post open te houden. De PvdA startte een handtekeningenactie.

Inmiddels is het plan gewijzigd. In het nieuwste voorstel staat dat de post tot negen uur 's avonds geopend blijft. Nu is dat nog tot elf uur.

Artsen moeten toestemming geven

Nog niks is zeker: op 7 november praten alle huisartsen uit onze provincie over het plan. Dan hakken ze een knoop door of de tijden in Delfzijl worden gewijzigd.

In dat plan staat ook dat de post in Hoogezand gaat sluiten, omdat het steeds moeilijker wordt om die te bemannen. Leek zou alleen in het weekend overdag openblijven.

Teveel drukte Scheemda

Dat Delfzijl vooralsnog ook 's avonds openblijft, is naar verluid een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling om de spoedzorg te centreren in Scheemda, omdat artsen daar meer faciliteiten hebben voor onderzoek.

De PvdA geeft de handtekeningen op dinsdag 6 november aan directeur Ine Scholten van Doktersdienst Groningen, samen met een aantal huisartsen, inwoners en afvaardiging uit de politiek.

Initiatiefneemster Janny Volmer, PvdA-raadslid in Delfzijl, gaat ervan uit dat het aantal handtekeningen nog oploopt.

