GGZ-instellingen proberen studenten te verleiden met betaalde opleidingsplekken

Vijf noordelijke GGZ-instellingen gaan betaalde opleidingsplekken aanbieden aan mbo- en hbo-verpleegkundigen.

Derde en vierdejaarsstudenten worden verleid met zo'n betaalde plek omdat verpleegkundigen volgens de instellingen schaars worden.

Er komen achttien betaalde opleidingsplekken beschikbaar bij de FPC Van Mesdagkliniek, Lentis, Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN), GGZ Drenthe en GGZ Friesland.

Geestelijke gezondheidszorg

Het aanbod is bedoeld voor mbo'ers die een diploma Verpleegkunde hebben behaald, of een andere Zorg en Welzijn-opleiding hebben afgerond, schrijft RTV Drenthe.

Ook mensen met een hbo- of SPH- of MWD-opleiding en derde of vierdejaars hbo-Verpleegkunde kunnen solliciteren.

In een periode van 2,5 tot 4 jaar worden de studenten opgeleid tot hbo-verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden en hogeschool Windesheim in Zwolle.