Testvaart van AIDAnova vertraagd: 'Dit is zeer zeldzaam'

De Meyer Werft heeft de geplande testvaart van het cruiseschip AIDAnova met onbepaalde tijd uitgesteld. Reden is onder meer het politieonderzoek naar de ontstane brand op het schip.

Volgens woordvoerder Peter Hackman is dit niet de grootste oorzaak. 'Het is een groot schip, met veel complexe technologie. We hebben nog nooit met deze technologie gewerkt, dus moeten we wat meer tijd nemen.'

Rapport

Een vertraging op zich komt vaker voor, zegt Hackman. 'Maar de combinatie met het politieonderzoek is wel zeer zeldzaam.'

'We wachten het rapport af en in de tussentijd en houden onze focus op het testen en verbeteren van het schip.'

LNG

De AidaNova is 's werelds eerste 100% LNG-aangedreven cruiseschip. Het cruiseschip zou deze week voor een meerdaagse testvaart naar de Noordzee vertrekken maar werd begin deze week getroffen door brand aan boord.

Het cruiseschip zou op 15 november worden overgedragen aan de rederij AIDA Cruises.

