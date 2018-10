Nieuw platform moet culturele leven in Oldambt 'boost' geven

Een voorstelling in De Klinker (Foto: De Klinker)

De gemeente Oldambt lanceert op 8 november een nieuw cultuurplatform. Doel is om het culturele leven in de gemeente 'een boost te geven', aldus de initiatiefnemers.

'Er gebeurt ontzettend veel in de gemeente op het gebied van cultuur. Maar als we samenwerken, kunnen we onze plannen nog beter maken en beter op elkaar afstemmen', stelt voorzitter Hans van der Stap.

'Cultuurplatform Oldambt wil een frisse wind blazen door het cultuurlandschap in Oldambt.'

Plannen

Het platform komt onder meer met een website waar organisaties zichzelf op de kaart kunnen zetten en waarop te zien is waar mensen binnen de gemeente terecht kunnen voor culturele activiteiten.

Ook wil het platform netwerkbijeenkomsten en workshops organiseren, en kunnen organisatoren van culturele activiteiten advies inwinnen hoe zij hun ideeën het beste kunnen uitvoeren.

Opening

Wethouder Bard Boon verricht op 8 november om 17.00 uur de opening van het platform in cultuurhuis de Klinker in Winschoten.