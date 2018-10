Dijkgraaf ergert zich: 'NAM ontkende lekkage te hebben veroorzaakt'

De band tussen waterschap Hunze en Aa's en de NAM heeft door de lekkage van het giftige aardgascondensaat in Farmsum een flinke deuk opgelopen.

Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink stoort zich aan de stugge houding van het gasbedrijf.

Ten Brink heeft daarom een boze brief geschreven naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Niet gezamenlijk

Volgens de dijkgraaf wekte Wiebes de indruk dat de NAM samen met de gemeente, de Omgevingsdienst en het waterschap schouder aan schouder onderzoek deed naar de oorzaak. Dat is niet het geval, zo laat Ten Brink geïrriteerd weten.

NAM was juist de partij die zich niet constructief opstelde Geert-Jan ten Brink - dijkgraaf

'De genoemde overheden hebben de eerste dagen een enorme inzet moeten plegen om de herkomst van de verontreiniging te achterhalen. NAM was juist de partij die zich niet constructief opstelde. Sterker nog, de NAM ontkende er ook maar iets mee te maken te hebben.'

'Enorm gestoord'

Na vier dagen bleek uit laboratoriumonderzoek van de NAM en de Omgevingsdienst dat het toch aardgascondensaat was.

Ten Brink: 'Pas nadat dit onherroepelijk duidelijk werd, veranderde de houding. Deze opstelling heeft mij enorm gestoord en naar ik mag hopen u ook.'

NAM betreurt ontkenning

De NAM laat in een reactie weten het te betreuren dat het eerst is ontkend.

Ook betreurt het gasbedrijf dat het laat was met de bevestiging dat het om aardgascondensaat ging.

Het gelekte aardgascondensaat (Foto: De Vries Media)



Kamervragen GroenLinks

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee heeft donderdag Kamervragen gesteld over de houding van de NAM.

'Ik kan me goed voorstellen dat de dijkgraaf hier boos over wordt. Dat dit spul in het water terechtkomt, moet niet kunnen gebeuren. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht', zegt Van der Lee.

PvdA: 'Ernstig tekortgeschoten'

Ook de PvdA in Delfzijl is boos op het gasbedrijf: 'De NAM is ernstig tekortgeschoten door eerst te ontkennen dat er lekkage van de NAM-opslag afkomstig was, en zich weinig constructief heeft opgesteld tijdens het onderzoek', stelt raadslid Henk ten Brinke.

De partij wil dat het gemeentebestuur met het waterschap en de NAM om tafel gaat om na te gaan welke acties zijn ondernomen en welke rol alle partijen hadden. Ten Brinke is dan vooral nieuwsgierig naar de beleving van de NAM. De raad praat op 1 november over dit voorstel.

Wat is er gebeurd?

Drie weken geleden stroomde een lekbak op het tankenpark van de NAM in Farmsum over. Via het riool belandde het giftige goedje in het afwateringskanaal in Farmsum. Omwonenden kregen last van hoofdpijn, prikkende ogen en misselijkheid.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar het incident. Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol is de oorzaak een combinatie van een menselijke en technische fout. Zo zouden medewerkers van de NAM alarmsignalen hebben genegeerd.

Aardgascondensaat is een vloeistof dat vrijkomt bij de winning van aardgas. Het is vergelijkbaar met benzine en bevat onder meer benzeen. Aardgascondensaat is zeer licht ontvlambaar, vergiftigend, gevaarlijk voor het milieu en de dampen kunnen kankerverwekkend zijn, blijkt uit informatie van de Gasunie. Het inademen van deze dampen kan zorgen voor irritatie van de luchtwegen, keelpijn, hoesten, duizeligheid en hoofdpijn. Als het in contact komt met de huid of ogen kan het een bijtend of branderig gevoel geven. Ook kan het zorgen voor buikkrampen en diarree.



Lees ook:

- 'Oorzaak NAM-lekkage is menselijke en technische fout'

- SodM start onderzoek NAM-lekkage aan de keukentafel

- Klachten over hoofdpijn na inademen aardgascondensaat

- Strafrechtelijk onderzoek naar NAM-lekkage bij Farmsum