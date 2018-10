Sex sells: Veendammer erotiekwebshop wint FD Gazellen Award

Online erotiekshop EasyToys uit Veendam heeft de FD Gazellen Award gewonnen. Het Financieele Dagblad (FD) kent die prijs jaarlijks toe aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

Het Veendammer bedrijf is, behalve in Nederland, ook actief in Duitsland en België. EasyToys wil bovendien uitbreiden naar Frankrijk.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de ondernemersprijs moeten bedrijven onder meer een omzetgroei van minimaal 20 procent over een periode van drie jaar kunnen aantonen.

Verder telt de groei van het aantal voltijdsbanen en de winstgevendheid van het bedrijf mee.

Elf jaar

Ondernemer Eric Idema uit Annen begon EasyToys elf jaar geleden in een magazijn op zolder. Inmiddels zit de onderneming in een pakhuis van zevenduizend vierkante meter groot in Veendam.

De uitreiking van de FD Gazellen Award is op 15 november.



Fast 50

Onlangs werd EasyToys ook al genomineerd voor de Deloitte Technology Fast 50, een ranglijst met de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland, met een groeipercentage van maar liefst 295 procent.

