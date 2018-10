Stadskanaal en Veendam zijn goed donker

Stadskanaal en Veendam zijn van de 54 grootste steden van ons land de twee plaatsen met de minste lichtvervuiling.

Dat blijkt uit meetgegevens van de satelliet Suomi NPP, die de afgelopen zes jaar vanaf grote hoogte het zogenaamde opgaande licht heeft gemeten. Dat is met name afkomstig van straat- en reclameverlichting.

Scores

In Stadskanaal werd 7 Watt per vierkante meter per boogseconde uitgestraald, in Veendam was dat 9.

Delft (48 Watt) en Amsterdam (40) zorgden voor de meeste lichtvervuiling. Groningen (21) staat op de dertiende plaats. Hoogezand eindigde met een uitstoot van 12 Watt per vierkante meter als 37ste.

Steeds donkerder

Het algemene beeld is dat het in Nederlandse steden geleidelijk donkerder aan het worden is. 'Na jarenlang ieder jaar lichter te zijn geworden, lijkt Nederland op een keerpunt beland', zeggen de Natuur- en Milieufederaties, die opdracht gaven voor het onderzoek.

Of het de komende jaren nog donkerder wordt, hangt volgens de federaties vooral af van bedrijven.

'Gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat zorgen al dat er gedimd en gedoofd wordt waar het kan. Maar door de lage kosten van ledverlichting zijn sommige bedrijven geneigd de verlichting en reclames de hele nacht aan te laten', stelt een woordvoerder.

Noorden scoort goed

De noordelijke provincies doen het qua lichtuitstoot het best: de steden in Drenthe (10,5), Groningen (11,9) en Friesland (12,1) zijn het donkerst van het land.

Maar daarbij moet wel worden aangetekend dat de lichtuitstoot in onze provincie afgelopen jaar met 1 procent steeg.



Nacht van de nacht

Het onderzoek werd gehouden vanwege de Nacht van de Nacht, die zaterdag voor de veertiende keer wordt gehouden.

Ook in onze provincie worden dan in het donker evenementen georganiseerd, doven bedrijven en gemeenten de lichten van gebouwen en gaat reclameverlichting uit.

