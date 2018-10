Sportdebat levert geen debat op, maar wel extra geld

Het sportdebat leverde praktisch geen debat op, maar wel overeenstemming: alle aanwezige politieke partijen willen de komende jaren extra geld uitrekken voor de breedtesport in de gemeente Groningen. Het sportdebat werd georganiseerd door de Sportkoepel. Een organisatie die de belangen van alle sportverenigingen in de stad vertegenwoordigt. Volgens de belangenclub moet er structureel t

wee tot drie miljoen euro extra voor de breedtesport worden uitgetrokken.

Verbazing

De aanwezige partijen zijn het eens met die opvatting, maar willen geen specifiek bedrag noemen. CDA-lijsttrekker René Bolle keek verbaasd op toen hij merkte dat alle partijen, waaronder de huidige coalitiepartijen, extra geld willen uittrekken.



'Ik heb de afgelopen jaar regelmatig geprobeerd extra geld los te krijgen voor de sport, maar het lukte nooit. Ik ben benieuwd of het nu na 21 november wel gaat lukken', aldus de CDA-voorman. Op 21 november stemmen Stadjers voor een nieuwe gemeenteraad.



Afwezigen

Aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Groningen doen 13 partijen mee. Partij voor de Dieren, 100% Groningen en Partij voor de Dieren waren afwezig.

De overige partijen die wel aanwezig waren willen het extra geld vooral uitgeven aan onder meer het aanpakken van sportaccommodaties, zoals het uitbreiden van het aantal kleedkamers.



Sporthoofdstuk

Waar bij het CDA dus verbazing was over de eensgezindheid wat betreft het trekken van de portemonnee, daar probeerde coalitiepartij D66 het beeld enigszins te nuanceren.

D66-kandidaat raadslid Sander Claasen wees de 60 aanwezigen op het feit dat er voor het eerst in de geschiedenis een hoofdstuk sport is opgenomen in het huidige coalitieakkoord. De D66'er deed dat niet voor niks. Zijn partij levert de huidige sportwethouder in het college.

Zorgen bij verenigingen

Tot een debat kwam het dan wel niet, de aanwezige toehoorders lieten duidelijk blijken zorgen te hebben over het huidige sportbeleid. Vooral als het gaat om de beschikbare capaciteit in sporthallen.



Zo benadrukte de voorzitter van korfbalvereniging Nic. nogmaals dat met de sloop van de sporthal in de stadswijk De Wijert een serieus probleem ontstaat voor de zaalsporten in het zuiden van Groningen.

Ook de basketbalclubs lieten nogmaals weten dat het vijf voor twaalf is. De basketballers kampen met een tekort aan trainingsruimte en een structurele oplossing is nog niet in zicht, terwijl de tijd begint te dringen.

Een antwoord kwam er niet vanuit de partijen. PvdA en D66 snelden zich na afloop van het debat wel vliegensvlug naar de verenigingen om in gesprek te gaan.

Net als het eerder georganiseerde sportdebat kende ook dit debat geen winnaar en ook deze keer sloegen de vonken er niet van af.

