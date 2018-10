Deel dit artikel:













Rondje Groningen: wat ligt daar nou in de tuin? Rara wat zijn het? (Foto: Albert-Erik de Winter)

Zijn het kastanjes of toch wat anders? En moeten we nou op zomertijd of wintertijd overgaan? En wat is de gemiddelde leeftijd in Groningen? Vragen, vragen en vragen (met gelukkig ook antwoorden) in deze editie van het Rondje.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1) Quizvraag Wie weet het antwoord op deze vraag? 2) De gemiddelde leeftijd Hoe oud is de gemiddelde inwoner van onze provincie (en de rest van Nederland)? Het is te zien op deze opvallende kaart van de Geodienst van de RUG. Stad is met 36 jaar gemiddeld het jongst overigens. 3) Voetbalbiertjes Wat kost een biertje in een voetbalstadion? Je kunt wat dat betreft beter niet naar Ajax gaan (3,25 euro) en FC Emmen blijkt het goedkoopst (2 euro). Bij FC Groningen betaal je 2,10 euro en daarmee staat de club op plek drie van onderen. Alle cijfers in het onderzoek. 4) Een beetje hulp Met dank aan deze weldoener heeft een fietsendief zijn slag gemist. 5) De invloed van een station Wat is de economische betekenis van een station? Elsevier Weekblad heeft een onderzoek laten uitvoeren en concludeert dat stations economische trekpleisters zijn. Landelijk gezien staat het Hoofdstation in Stad op plek 22. Er is ook een kaart met alle stations in Nederland. De onderbouwing van het onderzoek lees je hier. 6) Bordjes Misschien niet standaard, maar je bent in elk geval gewaarschuwd. 7) Eerst zaaien, dan oogsten FC-supporters hopen natuurlijk niet dat het nodig is, maar je kunt er maar beter op getraind hebben nietwaar? Nog niet genoeg gehad? Check ook ons archief!