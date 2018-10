Treinreizigers urenlang vast in donkere trein: 'Dit komt zelden voor'

Treinreizigers die donderdagavond in de intercity van Den Haag naar Groningen zaten, zullen aan het begin van de avond zijn geschrokken. In Zwolle viel de trein op de spoorbrug boven de IJssel plotseling stil. Door het defect vielen alle lichten uit.

Omdat er geen beweging meer in de trein kwam, zaten treinreizigers vanaf 18:30 uur uren in een donkere trein vast. 'Het treinpersoneel deed zijn best om alle passagiers geïnformeerd te houden. Maar dat valt niet mee, met een trein waarin alle stroom is uitgevallen', vertelt NS-woordvoerder Ton Boon tegenover De Stentor.

Technisch defect

Dat iemand aan de noodrem had getrokken, leek aanvankelijk de boosdoener te zijn. Boon laat echter weten dat hem alleen een technisch defect bekend is. 'De uitgevallen verlichting en airco lijken dat te bevestigen.'

Loopplank

Omdat het probleem rond 21:30 uur nog steeds niet was opgelost, moesten reizigers geëvacueerd worden. Een lege trein nestelde zich naast de defecte trein, waarna alle inzittenden per loopplank de oversteek maakten. Iets dat volgens Boon 'zelden voorkomt'.

De defecte trein werd rond 22:00 uur afgesleept.