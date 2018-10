Molenaar zet zinnen op waterradmolen: 'Ervan overtuigd dat dit lukt'

Wat heeft een molenaar van een korenmolen aan een diploma voor een watermolen? Helemaal niets zou je zeggen, maar Ina Wierenga denkt daar heel anders over. Ze ziet nog liever gisteren dan vandaag een waterradmolen in onze provincie verrijzen.

Wierenga is molenaar van korenmolen Goliath in de Eemshaven en zit al bijna 32 jaar in het vak. Maar je bent volgens haar nooit te oud om te leren. En dus sleepte ze in de watermolen van Wenum, vlak bij Apeldoorn, haar waterdiploma in de wacht.

Ondergeschoven kindje

'Toen ik de opleiding tot molenaar volgde, kreeg ik altijd het idee dat we lang niet genoeg over waterradmolens wisten. Echt een ondergeschoven kindje. Vroeger stond er in Ter Apel ook een waterradmolen, dat willen we hier ook weer', vertelt ze vol enthousiasme.

Wierenga genoot intens van de opleiding die ze volgende. 'Ik heb zoveel leuke dingen geleerd. Je hebt waterradmolens met een onder-, midden- en bovenslag. Dan komt het water bijvoorbeeld ter hoogte van de as op het rad.'

Fascinatie

Ze vergeet bijna naar adem te happen als ze erover vertelt. 'Ja, al die weetjes hebben me zó gefascineerd. Het was grandioos om deze opleiding te volgen. Als je nog eens een keer iets moois wil doen, moet je een opleiding op een waterradmolen doen.'

Het is een stille wens van Wierenga om zelf nog eens een waterradmolen onder haar hoede te hebben. 'Dat wil ik bij mijn eigen molen realiseren, er zijn vast wel mensen die zoiets voor mij maken kunnen. En dat hoeft ook helemaal niet veel geld te kosten', denkt ze.

Nieuw leven in oude waterradmolen?

Een alternatief voor Wierenga is de waterradmolen in Ter Apel nieuw leven in te blazen. Een hele klus. 'Maar ik heb wel eens voor hetere vuren gestaan. Dit zou zo'n leuk project kunnen zijn, daar kunnen heel veel mensen aan deelnemen.'

Voor de financiering van zo'n project ziet de molenaar ook geen beren op de weg: 'Er ligt altijd wel ergens geld op de plank dat nooit aangeroerd wordt.'

Ambitie

Of de Goliath in de Eemshaven uiteindelijk van een waterrad wordt voorzien of de voormalige watermolen in Ter Apel in oorspronkelijke staat hersteld wordt is nog even afwachten. Maar als het aan de molenaar ligt heeft één van beide molens binnen twee jaar een waterrad. 'Ik ben ervan overtuigd dat dit lukt!'

