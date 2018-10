'Ons hele vakantiehuis trilde, het was echt horror'

Door de zware aardbeving op het Griekse eiland Zakynthos hadden tal van Nederlandse toeristen een gebroken nacht. Ook het gezin van Marian Buis uit Leek schrok wakker van de klap.

'Het was echt horror vannacht, we zijn heel erg geschrokken', laat Buis weten vanaf haar vakantieadres.

'Spullen vielen naar beneden'

Om half twee 's nachts werden de Groningers wakker geschud door de eerste schok. Die duurde slechts een paar seconden. Te kort om te beseffen wat er gebeurde. Een half uur later kwam de echte klap: de Griekse grond trilde met een kracht van 6.8 op de schaal van Richter.

Buiten zagen we hoe het water over de rand van het zwembad klotste. Niet te filmen Marian Buis

'Het hele huis trilde, alle muren gingen heen en weer en spullen vielen naar beneden. Het was heel eng. We zijn snel naar beneden gelopen, zo goed en zo kwaad als dat ging omdat alles schudde. Buiten zagen we hoe het water over de rand van het zwembad klotste. Niet te filmen.'

File door Tsunamigevaar

Buis zocht direct contact met de huiseigenaar, maar die bleek niet warm of koud te worden van de beving. 'Ach, dat gebeurt hier zo vaak', zei hij. In het nabijgelegen Zakynthos stad brak volgens Buis wel paniek uit.

'Daar heb je ook meer hoogbouw. En doordat er een tsunamiwaarschuwing werd afgegeven, ontstond er een file richting het platteland.'

Het lijkt erop alsof er nog een behoorlijke naschok aankomt. Daar wachten we nu op Marian Buis

Zware naschok

Buis en haar gezin deden de rest van de nacht geen oog dicht. Vooral omdat de grond nog lang onrustig bleef.

'We hebben nog steeds naschokken en het lijkt erop alsof er nog een behoorlijke naschok aankomt. Daar wachten we nu op.'

Boottocht afgezegd

Omdat het gezin morgen terug naar Nederland vliegt, krijgt de vakantie dus een naar einde.

'We zouden vandaag nog een boottocht maken, maar dat hebben we afgezegd. We moeten er allemaal even een slag in maken. We zijn allemaal veilig en in feite is er bij ons niets gebeurd, maar heftig is het wel.'