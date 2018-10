Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Gelukkig, het wordt weer wintertijd! De klok moet een uur terug dit weekend (Foto: Pexels.com)

Dit weekeinde gaan we in Nederland weer terug naar de 'echte' tijd, oftewel we moeten de klok midden in de nacht weer een uurtje terug zetten.

Dan laait ook altijd weer de discussie op om de zomertijd maar te laten voor wat hij is. Vanuit Europa wordt de druk opgevoerd om volgend jaar een definitieve keuze te maken: wintertijd of zomertijd. Zover is het echter nog niet, wij kijken eerst naar dit weekend. Onze stelling in het Lopend Vuur voor vandaag: Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Stem dan hier! Praat mee Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories. Een beter milieu De ruime meerderheid (71%) van de stemmers op ons Lopend Vuur van donderdag zegt energie te steken in een beter milieu. De andere 29% doet dat dus niet. Er werden in totaal 1.423 stemmen uitgebracht.