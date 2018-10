Sinterklaas rijdt dit jaar stilletjes Den Andel voorbij

Geen 'Hoor wie klopt daar kinderen' en 'Sinterklaasje, kom maar binnen' in Den Andel dit jaar. De reden? Er wordt geen Sinterklaasintocht georganiseerd.

Het lukt de nieuwe sinterklaascommissie niet om het kinderfeest op korte termijn te organiseren.

Weinig animo

Den Andel had jarenlang een vaste sinterklaascommissie, maar die hield ermee op. Een commissielid zegt dat ze het feest jarenlang met veel plezier heeft georganiseerd maar dat het tijd was voor opvolging. Alleen was daar weinig animo voor.

Eén commissielid wil wel doorgaan en krijgt inmiddels hulp. Maar volgens het oud-lid was het toen te kort dag om een intocht te organiseren. 'Er is tijd nodig om de zaak goed over te dragen' zegt zij.

Overgangsjaar

Dorpsbelangen Den Andel vindt het jammer dat de intocht dit jaar niet doorgaat maar begrijpt de keuze.

'We hebben begrepen dat het te laat was om nog iets te regelen. Dit is dus een overgangsjaar en we gaan ervan uit dat er volgend jaar weer een mooie intocht is', zegt Tim Schouwenaar.

Alternatief

Een aantal inwoners is ook teleurgesteld. Dorpeling Johanna Davids heeft aangeboden om een kleinschalig sinterklaasfeest te organiseren.

'Dat ligt ter overweging bij de nieuwe sinterklaascommissie. Ik krijg nog te horen of ze van het aanbod gebruik maken'.

Krijgen de kinderen in Den Andel dan geen cadeautjes?

Die vraag hebben we gesteld aan Sinterklaas, die vanuit Spanje laat weten dat er geen zorgen hoeven te zijn.

De goedheiligman zegt dat elk zoet kind, net als de voorgaande jaren, nog steeds een cadeautje in de schoen kan verwachten.