Vast in de trein: 'In de benedencoupé zongen ze zelfs liedjes'

Urenlang in een donkere trein zitten, zonder te weten waar je aan toe bent. Het overkwam honderden reizigers donderdagavond toen een intercity van de NS bij Zwolle defect raakte.

Stadjer Sascha de Jong spreekt van een 'intense gebeurtenis' als ze ons vertelt hoe het er in de trein en daarna aan toe ging.

Noodstop

'Ik kwam uit Den Haag toen de trein vlak voor Zwolle een noodstop maakte. Daarbij viel ook het licht uit en sprong meteen de noodverlichting aan', blikt ze terug. Dat gebeurde rond 18:30 uur.

De Jong maakte zich niet direct zorgen. 'Het gebeurt in een trein wel vaker dat je soms stilstaat voordat je op een station bent. Dus in het begin was alles oké. Maar toen het wel erg lang duurde voordat de trein weer ging rijden en ook de noodverlichting uitviel, was het mis.'

Intercom werkt niet

Omdat de verlichting - en naar later bleek de hele stroomtoevoer - was uitgevallen, konden reizigers ook niet via de intercom op de hoogte worden gebracht van wat er precies aan de hand was.

'Pas toen iemand van de NS persoonlijk de trein in kwam en uitleg gaf, wisten we iets meer. Ze dachten eerst dat iemand aan de noodrem had getrokken, maar het is dan wel vreemd dat daardoor de elektriciteit uitvalt', vindt De Jong.

Later liet de NS weten dat er sprake was van een defect.



Om de tijd te doden rommelde iedereen een beetje aan op z'n telefoon Sascha de Jong - Treinreiziger

Tijd doden

Voor de Groningse en de overige treinpassagiers restte er niets anders dan de tijd in een donkere trein te doden.

'Iedereen rommelde een beetje aan op z'n telefoon. In de benedencoupé waren mensen zelfs samen liedjes aan het zingen', lacht ze.

Andere trein

Ondertussen liepen NS-medewerkers door de coupés om raampjes open te zetten omdat de ramen besloegen.

'Rond 20:30 uur werd ons verteld dat het niet was gelukt om de trein aan de praat te krijgen. Er zou een andere trein komen om ons verder te vervoeren. Op dat moment wisten we nog steeds niet wat er aan de hand was.'

Schuifelen over loopplank

'Toen de vervangende trein een uur later was gearriveerd, konden we op een loopplank van de ene naar de andere trein lopen. Dat was op zich prima geregeld. We schuifelden een beetje achter elkaar aan. Dat ging goed, al was het wel oppassen omdat het zo donker was.'



Al met al een bijzondere avond, waarin je een beetje aan je lot werd overgelaten Sascha de Jong - Treinreiziger

De Jong had het geluk dat ze in de eerste groep zat die de defecte trein mocht verlaten.

'Daardoor kon ik mijn reis naar Groningen snel vervolgen en was ik rond 22:15 uur thuis. Al met al een bijzondere avond, waarin je een beetje aan je lot werd overgelaten. Ik duim er maar voor dat het niet weer gebeurt.'

