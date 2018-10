NAM neemt extra veiligheidsmaatregelen na lekkage op tankenpark (update)

Op aandringen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) neemt de NAM extra veiligheidsmaatregelen op het tankenpark in Farmsum.

Begin oktober overstroomde daar een lekbak voor giftig aardgascondensaat. Het stroomde via het riool naar het Afwateringskanaal in Farmsum.

Drie maatregelen

Om toekomstige incidenten snel te signaleren zal de NAM de alarmering van het tankenpark aanpassen. Verder plaatst het bedrijf een afsluiter in het riool zodat er in de toekomst geen aardgascondensaat meer in terecht kan komen.

Tot slot zorgt de NAM ervoor dat er buiten kantooruren een medewerker op het tankenpark aanwezig is. Zo kan er bij een calamiteit direct ingegrepen worden.

Toezicht

De maatregelen gelden volgens het SodM in elk geval 'totdat duidelijk is wat de NAM gaat doen om de veiligheid duurzaam te beheersen'.

Per direct

De veiligheidsmaatregelen moeten direct worden uitgevoerd omdat het riool na een schoonmaakbeurt weer in gebruik wordt genomen.

Eerder incident

Woensdag werd bekend dat de lekkage van begin oktober niet het enige incident op het tankenpark was. Ook eind augustus, tijdens de zitactie van Code Rood, was er een probleem.

Het SodM onderzoekt daarom alle mogelijke incidenten in de afgelopen vijf jaar. Onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie voert het SodM ook strafrechtelijk onderzoek uit.

Update: Al maatregelen genomen

De NAM laat weten dat een deel van de maatregelen inmiddels al genomen is.

'Zo is er een fysieke afsluiting geplaatst tussen de betreffende opvangbak en het hemelwaterriool, zijn een aantal kleppen uit bedrijf genomen of gerepareerd, is de prioriteit van de niveau-waarschuwingen van de betreffende bak aangepast en is er buiten kantooruren ook een operator gestationeerd op het Tankenpark.'

