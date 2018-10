Deel dit artikel:













Hardleerse automobilist vlucht, crasht en ontkomt De politie is in het bezit van de auto van de man, wiens identiteit bij de politie bekend is. (Foto: De Vries Media)

Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag gevlucht voor de politie na een autocrash. Agenten hadden de man eerder in de nacht ook al staande gehouden in Delfzijl. Toen bleek hij niet in het bezit van een rijbewijs te zijn.

Voor dat vergrijp werd een proces-verbaal opgemaakt, waarna de agenten de man adviseerden om niet verder te rijden, omdat hij dan een misdrijf pleegt. Daarna vervolgde de politie haar surveillance. Man negeert stopteken Een uur later zagen agenten dezelfde man toch weer in zijn auto rijden op de Europaweg in Delfzijl. 'Wij gaven hem het stopteken, maar in plaats van te stoppen, reed hij ervandoor. Na een korte achtervolging botste de man met zijn auto tegen een paaltje. Hij verliet zijn auto en vluchtte vervolgens', vertelt een politiewoordvoerder. Dat gebeurde op de Ringoven in de havenstad.

Wij weten wie de man is, hebben zijn auto en zullen hem op een later moment aanhouden. Dat komt wel goed Politiewoordvoerder Aanhouding De man wist te ontkomen aan de politie, maar daarmee is de kous volgens de woordvoerder nog niet af. 'Wij weten wie de man is, hebben zijn auto en zullen hem op een later moment aanhouden. Dat komt wel goed.'