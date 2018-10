'Extra onderzoek nodig naar gevolgen windparken op zee'

Wat doen de windmolens met het zeeleven en de trekvogels? Dat is een vraag die Stichting De Noordzee beter onderzocht wil hebben.

De stichting pleit dan ook voor extra onderzoek naar de gevolgen van windparken in de Noordzee.

Dode vogels

'Op dit moment zijn er veel aannames, maar het is bijvoorbeeld nooit goed onderzocht hoeveel vogels gedood worden door windmolens', vertelt Guido Schild, projectleider energie bij stichting De Noordzee.

Verder worden volgens de stichting zeezoogdieren, vissen en vislarven ernstig gehinderd tijdens de bouw van windparken. Dat komt door het geluid dat vrijkomt bij het heien.

Minder hinder

Ook in Groningen wordt gesproken over nieuwe windmolenparken in de Noordzee om de provincie van energie te voorzien.

'Als er nieuwe windparken komen dan kan onderzoek helpen om maatregelen te nemen zodat vogels zo min mogelijk gehinderd kunnen worden. Bijvoorbeeld door iets voor ze te realiseren buiten de windparken', zegt Schild.

Ook kansen

Naast risico's bieden de nieuwe windparken ook kansen, vindt de stichting. Omdat vissen rondom turbines is verboden. is er ruimte voor ontwikkelingen van de zeebodem en -fauna.

Het extra onderzoek zou volgens de stichting gedaan moeten worden door de overheid, in samenwerking met de industrie.

