Mahi twijfelgeval voor wedstrijd tegen PSV (Foto: Orange Pictures/Hans van der Valk)

Het is maar zeer de vraag of Mimoun Mahi zaterdagavond tegen PSV in actie kan komen.

De aanvaller van FC Groningen is vrijdag ziek naar huis gegaan. Trainer Danny Buis verwacht dat de wedstrijd zaterdag te vroeg voor hem komt.