Mahi twijfelgeval voor wedstrijd tegen PSV (update)

De kans is niet groot dat Mimoun Mahi zaterdagavond tegen PSV in actie kan komen. De aanvaller van FC Groningen is vrijdag ziek naar huis gegaan en trainer Danny Buijs verwacht dat de wedstrijd van zaterdag te vroeg voor hem komt.

Als Mahi definitief afhaakt betekent het dat Jannik Pohl tegen de regerend landskampioen in de basis zal starten. Ook Mateo Cassierra zal aan de aftrap staan. Ludovit Reis keert eveneens terug in de basiself en dat gaat ten koste van Ajdin Hrustic.

Spiegel

Trainer Danny Buijs ging in het wekelijkse perspraatje ook in op zijn eigen positie. Hij gaf daarbij aan altijd in de spiegel te kijken. 'Als we achttiende staan, doen we dingen niet goed. We zijn er elke dag mee bezig om die te verbeteren.'

De teleurstelling dat Mahi waarschijnlijk niet aan de aftrap zal staan is groot bij de oefenmeester. 'Als Mahi fit was, zou hij voor het eerst in drie maanden met Cassierra in de basis starten.'

'PSV de beste ploeg'

Dat het kwakkelende FC Groningen zaterdagavond een zware kluif aan de huidige lijstaanvoerder krijgt, weet Buijs maar al te goed. 'Ik vind PSV op dit moment bovendien de beste ploeg in Nederland. Het is in mijn ogen vooral een heel volwassen ploeg.'