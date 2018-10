Deel dit artikel:













Lois Abbingh kan zich opmaken voor het EK Lois Abbingh tijdens het WK handbal in 2017 (Foto: Piroschka van de Wouw/ANP)

Lois Abbingh is al zeker van een plek in de Nederlandse selectie voor het EK handbal. De speelster van het Russische Rostov Don behoort tot een groep van in totaal tien speelsters.

Bondscoach Helle Thomsen wijst later nog zes speelsters aan die meegaan naar het toernooi in Frankrijk. Oefenwedstrijd Dat gebeurt tijdens een trainingsstage vanaf 19 november. Het Nederlands team speelt in de aanloop naar het EK een oefenwedstrijd tegen Angola. Zilver Het Europees Kampioenschap begint op 1 december. Hongarije is de eerste tegenstander in de groepsfase. Nederland pakte twee jaar geleden het zilver. Lees ook: - Handbalster Lois Abbingh mist EK-kwalificatie door blessure