Dit weekend in Groningen: Café Martini viert feest, kom je ook?

Wat is er allemaal te doen dit weekend in Groningen? Een heleboel kunnen we zeggen, maar we hebben vijf tips voor je. Zo maak je er een extra leuk weekend van, veel plezier!

Feest in Martiniplaza met Café Martini

Café Martini bestaat 10 jaar en dat wordt groots gevierd. Zaterdagmiddag is er een speciale uitzending in Martiniplaza waar iedereen welkom is. En er komen ook veel artiesten: Tangarine, Swinder, Erwin de Vries, Level 42 en nog veel meer. Vanaf 13:00 uur ben je welkom. Alle info vind je hier. We zien je daar!



Griezelen in Winschoten

Op zijn Amerikaans griezelen bij een enge film. Het kan zaterdag bij een drive-in bioscoop in Winschoten. Je kijkt vanuit de auto, de audio gaat via de radio. De drive-in wordt zaterdagavond georganiseerd op het terrein achter de Formido in Winschoten. Er is een film om 18:30 uur voor kinderen en een horrorfilm voor volwassenen begint om 21:00 uur. Kaarten kosten 25 euro per auto en de opbrengst gaat naar het goede doel.



Lampionnen maken van voederbietels

Zaterdagmiddag tussen 11:30 en 13:30 uur kun je gratis voederbietels halen op de Vismarkt in Stad. Daarvan kun je prachtige lampionnetjes maken die je tijdens Sint-Maarten kunt gebruiken. Het is een initiatief van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken. Je kunt niet alleen voederbietels ophalen, maar ook leren hoe je er een lampion van kunt maken.



Nacht van de Nacht

Bereid je voor op de duisternis, want zaterdagnacht is het de Nacht van de Nacht. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de invloed van lichthinder. Veel verlichting gaat uit, maar er zijn ook verschillende activiteiten door de hele provincie. Zo is de Blaauw Sterrenwacht van de RUG geopend en kun je vanaf 18:00 uur sterrenkijken. Kaartjes moet je wel even reserveren. Er is ook een belevingstocht over het Wad in het donker. Alle activiteiten (en dat zijn er veel) vind je hier.

Schatten

Er zit van alles in de Groninger bodem en dat komt ruim aan bod tijdens de tweede Groninger Bodemvondstendag bij Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur wordt deze georganiseerd. Je kunt er ook je eigen bodemvondsten laten beoordelen. Misschien heb je wel iets unieks gevonden? Locatie is in het Auditorium aan het Oosterkerkpad.

Veel plezier dit weekend!