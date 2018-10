Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Meerwegbrug Haren ligt weer op vertrouwde plek De brug wordt weer op z'n plek gehesen. (Foto: 112 Groningen) De komende dagen wordt de brug weer in werking gesteld (Foto: 112 Groningen)

De werkzaamheden aan de Meerwegbrug in Haren zijn zo goed als afgerond. Zowel vandaag als morgen is de brug gestremd. Tijdens deze twee dagen wordt de brug weer in werking gebracht.

Vrijdag aan het begin van de middag werd de brug met groot materieel weer op de vertrouwde plek getakeld. De brug werd drie weken geleden weggehaald, omdat deze gerenoveerd moest worden. De vrijdag en zaterdag worden benut om de brug zaterdagavond rond 23:00 weer gebruiksklaar te hebben. Hijswerkzaamheden De hijswerkzaamheden aan de Meerweg in het dorp trokken veel bekijks van nieuwsgierige omwonenden. 'We hebben een prima uitzicht op wat er gebeurt', aldus één van de toeschouwers. Lees ook: - Meerwegbrug is afgesloten voor verkeer

- Meerwegbrug vanaf 5 oktober onder handen genomen