COA polst gemeenten over heropening azc's

Het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) heeft zeker twee gemeenten in onze provincie gepolst over de mogelijke heropening van asielzoekerscentra. Het gaat om de centra in Bellingwolde en Musselkanaal.

Het COA is bezig om meerdere azc's in Nederland te heropenen. Er zijn meer opvanglocaties nodig, omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is gestegen. Ook stromen statushouders minder snel door naar een eigen woning door krapte op de woningmarkt.

Bellingwolde

Waarnemend burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde bevestigt dat er 'een verkennende vraag is geweest' rondom het mogelijk heropenen van het centrum in Bellingwolde. Volgens Klaassen is er geen formeel verzoek gedaan om het azc te heropenen, maar heeft het COA gevraagd of ze bij de gemeente mogen aankloppen wanneer dat nodig is.

'Als het zover komt, dan zal het onder bepaalde voorwaarden moeten', zegt Klaassen. Welke voorwaarden dat zijn wil de burgemeester niet zeggen. 'Maar ook het COA snapt dat onze gemeente al een behoorlijke opgave heeft in het asielzoekerscentrum in Ter Apel.'

Het centrum in Bellingwolde sloot vorig jaar. Het COA laat weten dat het azc nog in hun bezig is, maar dat het ook beschikbaar is op de vastgoedmarkt.

Musselkanaal

Ook het azc in Musselkanaal is nog van het COA, en staat in de verkoop. Dat centrum sloot begin deze maand de deuren.

Een woordvoerder van de gemeente Stadskanaal laat weten dat er nog geen formeel verzoek is geweest om het azc te heropenen. 'Er is een rondgang geweest langs alle gemeenten met de vraag hoe we er tegenover staan om het asielzoekerscentrum te heropenen. We zijn aan het nadenken over die vraag, en ook over de voorwaarden die we daaraan stellen.'

'We hebben wel gezegd: als je echt iets wilt, kom dan zo snel mogelijk met een concreet verzoek. Het COA heeft dat toegezegd, maar kon geen datum geven.'

Pekela en Onnen

Het voormalige azc in Oude Pekela is inmiddels gesloopt. De gemeente Haren, die over het voormalig azc in Onnen gaat, kon vrijdagmiddag geen inhoudelijke reactie geven.

Eerder werd al bekend dat het COA haar tweede asielzoekerscentrum in Delfzijl opnieuw tijdelijk nodig heeft. Tot eind februari worden daar maximaal vierhonderd bewoners opgevangen.

