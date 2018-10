Bestuurlijke kinnesinne tussen Veendam en Pekela over samenwerking

De gemeente Veendam vindt dat het samenwerkingsverband met de gemeente Pekela in gemeentelijke organisatie De Kompanjie gebreken vertoont. Dat standpunt zorgt voor irrritatie bij de gemeente Pekela.

De twee gemeenten botsen al langere tijd over de inrichting van De Kompanjie, het samenwerkingsverband van beide gemeenten. Veendam en Pekela besloten in 2011 de ambtelijke organisatie op deze manier innig te laten samenwerken.

Volgens wethouder Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen) is er voldoende op- en aan te merken op het samenwerkingsverband. Hij baseert zich op een rapport van Henk Bakker, voormalig gemeentesecretaris van Groningen en burgemeester van Bedum. Bakker verrichtte dit onderzoek op verzoek van de gemeente Veendam.

Er is nu sprake van een situatie waarbij er meerdere kapiteins op een schip zitten Henk Bakker-onderzoeker

Bakker adviseert onder meer dat wanneer een herindeling geen optie is, er een andere aansturing van De Kompanjie moet worden opgetuigd. Hij adviseert dan een vorm waarbij de gemeentesecretaris van Veendam de eerste verantwoordelijke is, gevolgd door de gemeentesecretaris van Pekela.

'Er is nu sprake van een situatie waarbij er meerdere kapiteins op een schip zitten', zegt hij. 'Dit rapport laat zien dat dit niet werkt. De heer Bakker adviseert ons daar specifiek naar te kijken, om mogelijk tot een andere aansturingsvorm te komen. Want de aansturing van De Kompanjie is niet goed.'

Als er ruis in de top is, is dat niet goed voor De Kompanjie Henk-Jan Schmaal-wethouder

Veendam en Pekela hebben al langere tijd discussie over de inrichting van De Kompanjie. Enkele jaren geleden stelde Veendam de huidige vorm ook ter discussie, omdat het vond dat zij voor de inrichting van De Kompanjie teveel betaalde. Schmaal geeft aan dat het al enige tijd onderwerp van gesprek is tussen de beide colleges.

'We hebben voortdurend discussies hierover. En als er ruis in de top is, is dat niet goed voor De Kompanjie. We hebben aangegeven dat we zo niet met gemeenschapsgeld moeten omgaan. Pekela legt een grote druk op de ambtelijke organisatie, wij willen wat meer afstand, zodat de mensen ook gewoon kunnen functioneren.'

De gemeente Pekela baalt van het onderzoek van Veendam. 'Dit is zo onderhand een stijl waaraan we gewend zijn', zegt burgemeester Jaap Kuin (PvdA) van de gemeente Pekela. 'Dit zorgt voor onrust binnen de ambtelijke organisatie. Dit is niet handig, dit willen we volgens mij niet met elkaar.' Kuin erkent dat Pekela en Veendam hierover met elkaar in gesprek moeten.

Veendam wil onderzoek naar een herindeling met Pekela, of een onderzoek naar zelfstandigheid, mogelijk zonder De Kompanjie Henk Bakker-onderzoeker

Dat Veendam Henk Bakker opdracht gaf om tot een rapport te komen om de huidige vorm van De Kompanjie onder de loep te nemen, zorgde aanvankelijk voor wrevel bij Pekela. Desondanks ging Pekela akkoord.

Pekela stoort zich aan het vervolgonderzoek dat Veendam heeft gepland, zonder instemming van de gemeente Pekela. 'We weten formeel niets van het college van Veendam. Veendam wil onderzoek naar een herindeling met Pekela, of een onderzoek naar zelfstandigheid, mogelijk zonder De Kompanjie.'

Kuin vat het rapport van Bakker en de bijbehorende brief van Veendam richting haar gemeenteraad als volgt samen: 'Als je het kort door de bocht leest staat er: we wonen samen, en er komt een onderzoek naar een huwelijk of een vechtscheiding. Dat zijn twee uitersten, daar zit vast wat tussenin.'

Schmaal zegt op zijn beurt dat een vervolgonderzoek meer duidelijkheid kan geven, zodat Veendam als gemeente een inschatting kan maken hoe zij verder moet.