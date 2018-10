Buijs: 'Ik heb ook dingen niet goed gedaan, zo simpel is het'

FC Groningen-trainer Danny Buijs ziet 'een teleurgesteld iemand' als hij in de spiegel kijkt. 'Als je laatste staat met FC Groningen, dan word je daar niet vrolijk van.'

'Je moet op de eerste plaats kritisch zijn naar jezelf, voordat je kritisch bent op anderen', zegt hij de dag voor het duel met koploper PSV. 'Als je laatste staat met FC Groningen, dan kom ik tot de conclusie dat ik ook dingen niet goed heb gedaan. Zo simpel is het. Er is niet één oorzaak waardoor we hier staan, maar je moet altijd bij jezelf beginnen.'

Waar ligt het aan?

Ligt het aan de trainingen? Is het strijdplan wel goed? Buijs vuurt na iedere teleurstelling weer deze vragen op zichzelf af. Kan uiteindelijk het moment komen dat dit niet meer voldoende is en hij de ploeg op geen enkele manier meer aan de praat krijgt?

'Natuurlijk kan dat, dat is is vaak genoeg gebeurd in het voetbal. Dus waarom bij mij niet? Ik heb dat gevoel zelf op dit moment absoluut nog niet. Waar we in de winterstop staan, is voor mij bepalend. Dan kun je evalueren.'

'De klik'

'Maar het allerbelangrijkste is de kern van de spelersgroep. Als die geen klik meer heeft met de trainer, dan weet je dat het klaar is. En mocht blijken dat de achterban er helemaal klaar mee is, dan weet je ook als trainer dat je dagen zijn geteld.'

