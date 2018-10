Singer-songwriter Simon de Wit covert hit van DJ Armin van Buuren

Simon de Wit uit Harkstede zingt onder de naam Blanks en heeft zijn eigen Youtube-kanaal waar hij wereldhits covert. DJ Armin van Buuren vroeg hem begin deze week hoogstpersoonlijk zijn hit BLA BLA BLA te coveren. Dat heeft hij gedaan.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Armin daagt Simon uit

In Noord Vandaag vertelt Simon hoe Armin van Buuren heeft gereageerd op zijn gecoverde versie, hoe groot de media-aandacht voor hem is en waar hij naar toe wil met zijn covers. 'Op deze manier kan ik met liedjes die ik zelf heel leuk vind, maar jammer genoeg niet zelf geschreven heb, ook wat leuks doen', zegt Simon.

Mag het licht uit?

Stadskanaal is de donkerste stad van Nederland en Schiermonnikoog zelfs het donkerste plekje, maar het kan nog beter. Daarom wordt ook in onze provincie de Nacht van de Nacht gehouden.

Doel van het evenement is aandacht vragen voor de lichtvervuiling in de nacht. Akkeliene Postema van de Natuur en Milieufederatie Groningen vertelt in Noord Vandaag waarom het zo belangrijk is dat het 's nachts donker is, over het evenement en wat je zelf kunt doen om bij te dragen.

Rode koontjes

Dat seks verkoopt blijkt wel uit de cijfers van het Financieel Dagblad. Volgens die cijfers is Easy Toys uit Veendam het snelst groeiende bedrijf van ons land. Ronald neemt er een kijkje.

Meer behoefte aan bespaaradviezen

De energiecoaches rukken op. De adviezen en tips die ze hebben leveren een daling op van de energierekening van soms enkele honderden euro's. De gemeenten en provincie stellen nu extra geld beschikbaar om meer coaches op te leiden.

