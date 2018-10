Basisscholen Haren maken eigen plan voor veelbesproken verhuizing

De Brinkschool en de Peter Petersenschool hebben gezamenlijk een plan geschreven voor de verhuizing van de Brinkschool. Met de verhuizing van die basisschool wordt het de buurman van de Peter Petersenschool.

Als de gemeenteraad het plan overneemt, ziet de Peter Petersenschool de verhuizing wel zitten. De school ziet namelijk geen heil in de huidige verhuisplannen van de gemeente. In het plan stellen beide scholen voor om minder parkeerplekken aan te leggen dan beoogd, een gezamenlijk verkeersvrij plein te maken en de schooltijden een half uur van elkaar te laten verschillen.

Wat doet de raad?

Als de gemeenteraad het plan van de scholen gaat uitvoeren is er draagvlak bij de beide basisscholen om de verhuisplannen in gang te zetten. De Peter Petersenschool vindt dat de school met de huidige plannen teveel ruimte moet inleveren en vreest een verkeerschaos.

Het plan

De scholen willen de parkeerplekken laten vervallen ten behoeve van extra speelruimte. De eis voor een verkeersvrij plein lijkt logisch, maar de gemeente denkt erover na om een fietspad over het schoolplein aan te leggen. Dat fietspad is dan tevens een scheiding tussen de pleinen van beide scholen. Dat zien de scholen dus niet zitten.

In het plan staan hele praktische doelstellingen, die goed te realiseren zijn Bert Boers - Directeur Brinkschool

Bert Boers is directeur van de Brinkschool en wil graag verhuizen. Boers is dan ook blij dat beide scholen een gezamenlijk plan hebben geschreven waardoor de verhuizing een stapje dichterbij is. Althans, als de raadsleden het plan overnemen.



'Met dit plan denken we tegemoet te komen aan de zorgen van de Peter Petersenschool', aldus de directeur. 'Dit plan is heel goed haalbaar. Er staan hele praktische doelstellingen in, die goed te realiseren zijn. De raad kennende, die is pragmatisch, gaat zij dit vast en zeker omarmen.'

Gemeente kijkt naar het plan

De plannen zouden in theorie ook overgenomen kunnen worden door het college van burgemeester en wethouders. Maar zover wil verantwoordelijk wethouder Michiel Verbeek (D66) nog niet gaan.

'Op dit moment kijken onze deskundigen naar het plan van de beide scholen. Er wordt echt heel erg serieus naar gekeken', laat Verbeek weten.

Je moet parkeren ook niet té aantrekkelijk maken Michiel Verbeek - Wethouder (D66)

De wethouder erkent dat hij draagvlak nodig heeft bij de scholen om het verhuisplan uit te voeren. 'Zonder draagvlak wil de gemeenteraad ook niet instemmen met het plan dat wij hebben geschreven.'



De bestuurder voelt wel iets voor het weghalen van de parkeerplek. 'Je moet parkeren ook niet té aantrekkelijk maken. Eigenlijk moeten we ernaartoe dat mensen die in straal van vijfhonderd meter rondom de school wonen de auto überhaupt laten staan.'



De gemeenteraad van Haren spreekt maandagavond over de verhuisplannen.

