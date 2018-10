Staking bij metaalbedrijven Hoogezand

Metaalmedewerkers uit de regio Hoogezand van verschillende bedrijven sluiten zich maandag voor het eerst aan bij de landelijke reeks stakingen die aan de gang is.

Het gaat onder meer om de bedrijven Nijburg, Groningen Shipyard, Den Breejen, Stork Technical Services, Marine Services Noord, Mark Veendam en Hydro Extrusion (voorheen SapaHoogezand).



Looneis van 3,5 procent

In de metaalsector wordt al maandenlang actie gevoerd voor een nieuwe cao. In totaal vallen 150.000 medewerkers in het hele land onder de cao Metalektro. Er wordt onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent geëist.

Ad de Vos, bestuurder van FNV Metaal: 'Of het nu een cao wordt voor 1 of voor 2 jaar, maakt ons niet zoveel uit. Als we maar ieder jaar 3,5 procent erbij krijgen'. Hij verwacht dat maandag zich ongeveer 200 stakers zullen inschrijven.

Ouderenregeling

Naast een loonsverhoging eist de bond ook een zogeheten '80-90-100 regeling' voor medewerkers vanaf 61 jaar. Dat betekent 80 procent werken tegen 90 procent van een full time salaris en een aanvulling tot honderd procent van het pensioen.

'Bakken met geld'

De Vos: 'Wij vinden dat dit een recht moet worden, maar de werkgevers willen het alleen als gunst toestaan en dan ook nog in een uitgeklede versie. Terwijl ze bakken met geld verdienen. Ik snap dat gewoon niet'.

Geen commentaar

De FME, de organisatie van de metaalwerkgevers, wil geen inhoudelijk commentaar geven op. Een woordvoerder: 'Dat hebben we afgesproken met de FNV. Ik ben verbaasd dat zij nu wel naar buiten treden.'