PvdD Westerwolde: 'Kom met alternatieven voor bezuinigingen'

De Partij voor de Dieren in Westerwolde wil alternatieven zien voor de bezuinigingsmaatregelen die de gemeente moet nemen.

'Het college van burgemeester en wethouders heeft tot in detail omschreven waar bezuinigd moet worden. De raad heeft de keuze tussen de varianten ja en ja', schrijft de partij.

De grensgemeente kampt met tekorten, en moet dit jaar verschillende spaarpotjes aanspreken om die tekorten te dekken. Financieel wethouder Bart Huizing (PvdA) wil onder andere een spaarpot voor een spoorverbinding naar Ter Apel opheffen.

Alternatieven

De partij, die één raadslid in de gemeenteraad van Westerwolde heeft, wil dat de wethouder de gemeenteraad alternatieven biedt waaruit, in overleg met inwoners, een keuze gemaakt kan worden. 'Dit zou betekenen dat het college de regie uit handen geeft, en de raad de regie neemt.'

'Ze zitten met 200 man aan ambtenaren plannen te maken. Maar we krijgen maar één optie, en geen alternatieven. Dat stoort ons', zegt raadslid Edith van der Horst. 'Het college zegt constant dat het besluiten neemt, maar dat kan het helemaal niet. Daar is de gemeenteraad voor.'

'Wethouders weg uit raadszaal'

De PvdD wil verder dat wethouders niet meer automatisch aanschuiven bij vergaderingen. Nu gebeurt dat wel, en dat is de eenmansfractie een doorn in het oog . 'Raadsvergaderingen verworden tot wethoudersvergaderingen. Dat klopt niet: raadsleden moeten onderling met elkaar in debat gaan om een besluit te nemen', vindt de partij.

'Als de komst van een wethouder gewenst is, moet hij afzonderlijk worden opgeroepen', schrijft de PvdD . 'De tekst in de Gemeentewet luidt niet voor niets dat een wethouder door de raad kán worden uitgenodigd om bij de vergadering aanwezig te zijn.' Overigens staat in de gemeentewet ook dat 'een wethouder toegang heeft tot de vergaderingen en aan de beraadslaging kan deelnemen'.

Reactie gemeente

De gemeente Westerwolde wil geen inhoudelijke reactie geven.