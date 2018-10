Bruinrot treft Groningse aardappelteler

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bruinrot ontdekt bij onder andere een aardappelteler uit Groningen.

In totaal heerst de plantenziekte bij drie telers. Het gaat bij de Groningse teler om het aardappelras bartina. Bij de andere twee gevallen, in Friesland en Noord-Holland, gaat het om het ras spunta.

Zoektocht naar de bron

De NVWA onderzoekt de bron en eventuele verspreiding van de besmetting en legt de bedrijven maatregelen op, onder meer ten aanzien van de hygiëne.

Niet schadelijk voor mensen

Bruinrot is een plantenziekte die in Nederland vooral bekend is als ziekteveroorzaker in aardappelen. De bacterie, die met name in oppervlaktewater voorkomt, is niet schadelijk voor mensen.

Lees ook:

- Groningse boer is bron van bruinrotbesmetting in pootaardappelen (2016)