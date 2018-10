'Schaatsliefde' doet Groenewold kiezen voor rol binnen internationale schaatsunie

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan bij Renate Groenewold. Ze gaat weer in de schaatssport aan de slag en wel bij de internationale schaatsunie ISU.

Ze is vrijdag aangesteld als vertegenwoordiger van de schaatscoaches. Nederland is daarmee na twee jaar afwezigheid weer vertegenwoordigd in de technische commissie van het langebaanschaatsen bij de ISU.

Palmares

Groenewold, die twee zilveren olympische medailles behaalde, stopte in 2010 met schaatsen. Zes jaar later keerde ze tijdelijk terug als sportief en technisch manager van Team Corendon.

De laatste jaren hield ze zich bezig met wielrennen, voor de stichting WK2020, die als doel had de mondiale titelstrijd in dat jaar naar Noord-Nederland te halen. Dat lukte niet.

'Liefde voor de schaatssport'

'Ik heb een enorme liefde voor de schaatssport', zegt de 42-jarige Groenewold. 'Ik vind het reuze interessant om de sport nu als bestuurder te dienen. Ik heb altijd wel ergens een mening over en dan kun je van de zijkant blijven roepen, maar je kunt ook kijken of je binnen een organisatie zaken kunt bereiken.'

De technische commissie heeft een belangrijke stem bij bijvoorbeeld de aanpassing van de internationale kalender of bij het wijzigen van reglementen.