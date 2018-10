Hennepkweker met honderden plantjes ontloopt celstraf

Een 49-jarige man uit Groningen is voor het telen van hennep veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur.

Ook kreeg hij drie maanden voorwaardelijk cel opgelegd. Het ging om zaken uit 2016 en 2016.

800 planten

De rechtbank hield er rekening mee dat de zaak te lang op de plank is blijven liggen en matigde met zijn uitspraak de eis van zes maanden cel. De Stadjer had in totaal ruim 800 hennepplanten in Haren en Hoogezand.

66.000 euro terugbetalen

De man kreeg de straf niet alleen voor het kweken van hennep. Hij stal de stroom voor de kwekerijen. De man heeft op een illegale wijze financieel geprofiteerd en dat moet op hem worden verhaald, vinden de rechters. Hij moet ruim 66.000 euro terugbetalen.