Warming-up: FC Groningen - PSV

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer de thuiswedstrijd tegen PSV.

Vorige week was Mimoun Mahi de beste man op het veld in de wedstrijd tegen Heracles. Vanavond tegen PSV ontbreekt de Marokkaanse aanvaller doordat hij gisteren ziek naar huis is gegaan. Zijn plek in de basis wordt ingenomen door Jannik Pohl.

De vorm: FC Groningen

De cijfers zijn keihard. FC Groningen staat op dit moment laatste in de eredivisie met slechts vier punten uit negen wedstrijden. Groningen scoorde slechts vijf keer en kreeg negentien doelpunten tegen. Het aantal tegendoelpunten is niet eens het meest zorgwekkend, want vijf ploegen kregen meer goals om de oren in de eerste negen wedstrijden.

Het aantal gescoorde goals (5) biedt meer zorgen, want FC Groningen is de minst scorende ploeg in de eredivisie. Vanavond zal Hrustic op de bank plaatsnemen en keert Ludovit Reis terug in de basis. Verder zal Cassierra ook vanaf het begin spelen.

De vorm: PSV

In Eindhoven is het eigenlijk al het hele seizoen hosanna. In de eredivisie heeft PSV alle wedstrijden gewonnen met uitstekende cijfers. De ploeg van Mark van Bommel scoorde in negen wedstrijden al 36 keer. Dat is een gemiddelde van vier doelpunten per wedstrijd. Achterin staat het ook uitstekend, want PSV kreeg slecht drie doelpunten tegen.

Deze week speelden de Eindhovenaren in de Champions League met 2-2 gelijk tegen Tottenham Hotspur. Bij PSV is Bergwijn een twijfelgeval. De aanvaller speelde dinsdag ook niet mee tegen Tottenham. Voor de rest beschikt PSV over een fitte selectie.

Waar moeten we op letten?

Op papier is FC Groningen kansloos tegen PSV. De ploeg van Mark van Bommel is in bloedvorm en het moge inmiddels duidelijk zijn hoe FC Groningen ervoor staat. Een wedstrijd dus ook waar FC Groningen in principe niks te verliezen heeft.

Toch is het interessant hoe de ploeg van Danny Buijs omgaat met deze wedstrijd. Gooit Groningen de schroom van zich af en kan het eindelijk een keer het thuispubliek vermaken? Mensen verwachten geen wonderen, maar wel een ploeg die er alles aan doet om een resultaat te behalen. Het zal waarschijnlijk vooral tegenhouden worden voor Groningen, maar ja de bal is rond.

Historie

FC Groningen en PSV speelden 39 keer eerder tegen elkaar in de eredivisie in Groningen. Tien keer won Groningen, elf keer werd het gelijk en achttien keer stapte PSV als winnaar van het veld.

Blessures en schorsingen

Michael Breij (geblesseerd), Mimoun Mahi (ziek).

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Handwerker, Chabot, Te Wierik, Zeefuik; Reis, Memisevic, Warmerdam, Doan, Cassierra en Pohl.