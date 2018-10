'GroenLinks gaat raadsverkiezingen Stad winnen'

In Stad, Haren en Ten Boer zou GroenLinks de grootste partij worden, wijst een eigen peiling uit. (Foto: Dennis Venema)

GroenLinks wordt de grote winnaar van de komende raadsverkiezingen in de gemeente Groningen.

Dat voorspelt althans een peiling die de partij liet uitvoeren door Peil.nl van Maurice de Hond. Die ondervroeg daarvoor een groep van zeshonderd inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer.

Negen zetels

GroenLinks zou na de herindelingsverkiezingen negen van de 45 zetels in de nieuwe Groninger gemeenteraad mogen innemen.

Op dit moment bezet GroenLinks nog vier zetels in een raad met 39 stoelen. Na de fusie tussen Stad, Haren en Ten Boer komen er vanwege de grootte van de nieuwe gemeente echter zes volksvertegenwoordigers bij.

Winnaars

Winst wordt ook voorspeld voor de VVD (van drie naar vier zetels), Stad en Ommeland (van drie naar vier), de ChristenUnie (van twee naar drie) en de Partij voor de Dieren (van één naar twee zetels).

Nieuwkomer PVV mag volgens De Hond rekenen op één zetel. De Sportpartij, een andere debutant, zou naast een zetel grijpen.

Verliezers

D66, dat op dit moment de grootste partij in Stad is, zakt volgens de peiling van negen naar zes zetels. De SP en PvdA zouden beide één zetel verliezen en uitkomen op vijf. Voor de ooit oppermachtige PvdA in Groningen zou dat een diepterecord betekenen.

Het CDA (drie zetels), Student en Stad (twee zetels) en 100% Groningen (één zetel) blijven volgens Peil.nl stabiel.

21 november

Behalve in de nieuwe gemeente Groningen, gaan ook inwoners van de fusiegemeenten Westerkwartier en Het Hogeland op 21 november naar de stembus.

