Auto's met elkaar in botsing op kruising in Steendam

Op de kruising van de Damsterweg met de Groeveweg in Steendam zijn zaterdagmorgen twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

In een toegesnelde ambulance werden de betrokkenen gecontroleerd op verwondingen. Het is niet bekend of een bezoek aan het ziekenhuis voor hen ook nodig was, net als onbekend is hoe het ongeluk tot stand kwam.

Beide auto's raakten flink beschadigd door de botsing.