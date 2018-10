NOVA opgetogen over opgeknapt zwembad: 'Ik kan niet wachten'

Het zwembad van Pagedal in Stadskanaal heeft een kwaliteitsinjectie gekregen. Met nieuwe tegels, elektra, een likje verf op de plafonds en een luchtbehandelingskanaal is het zwembad klaar voor de toekomst. Tot blijdschap van Zwemvereniging NOVA.

Vandaag neemt NOVA het gerenoveerde zwembad tijdens de clubkampioenschappen officieel in gebruik na het er een half jaar zonder te moeten doen. Een heuglijk moment, stelt voorzitter John van Dokkum, want voor een zwemvereniging is het vertrouwde 'thuisbad' eigenlijk onmisbaar.

Druk

'Het halve jaar dat we moesten uitwijken was dan ook druk en goed plannen. Onze zwemmers waaiden over de hele provincie uit om overal te kunnen trainen. Maar vanaf maandag komen we weer samen, in ons eigen bad.'

'Door het gemis van het eigen zwembad hebben we wel een dipje gehad', vervolgt Van Dokkum.

'Er is een man of vijftien vertrokken en op zestig á zeventig zwemmers is dat toch wel een hoop. Dat doet pijn, want je mist toch een stukje van de familie. Nu moeten we het met deze kleine club rooien en dat moet financieel allemaal passen', legt hij uit.

'Prachtig geworden'

NOVA heeft tijdens de renovatiewerkzaamheden misschien een stapje terug moeten doen, in het vernieuwde zwembad hoopt de vereniging weer twee stappen vooruit te kunnen zetten.

'Het zwembad is echt prachtig geworden, je herkent het niet meer terug', vindt Van Dokkum. 'De kleuren zijn mooi, de verlichting is goed en de akoestiek is prachtig. Dit had een jaar eerder moeten gebeuren.'

Opgetogen

Hoofdtrainster Marieke Manning is eveneens opgetogen over het nieuwe onderkomen. 'De eerste keer dat ik hier binnenkwam werd ik er blij van. Zo'n nieuw zwembad geeft veel energie en ik kan niet wachten tot we er weer mogen trainen volgende week.'

Manning is één van de initiatiefnemers die het voorbije half jaar aangreep om een nieuw zwemconcept op te zetten bij NOVA.

'Die hebben we toegepast bij de minioren, onze jongste zwemmers', legt ze uit. 'Het concept heet T-W-A-S: Together We Are Strong. Daarbij gaat het niet om de zwemmers, maar om de trainers. Die leiden we enthousiast op, zodat het enthousiasme wordt overgebracht op de zwemmers, zodat zij voor NOVA behouden blijven.'

'Mooie bezigheid'

Eén van de nieuwe trainers is de 21-jarige Stijn Buurman. Het bevalt hem uitstekend. 'Vroeger toen ik veel trainde was een goede trainer ook belangrijk', vindt hij. 'Ik vind het leuk om enthousiasme over te brengen, en vind het een mooie bezigheid ter ontspanning.'

Maar Buurman is ook één van de deelnemers aan de clubkampioenschappen bij NOVA, en nu het zwembad eindelijk weer gebruiksklaar is, maakt hij daar graag gebruik van. 'Ik ga zo voor de vijftig meter schoolslag', zegt hij. Een vervolgvraag zit er niet in, want intussen is hij in het water geplonsd. Maar het moge duidelijk zijn: NOVA is maar wat blij met het gerenoveerde bad.'

