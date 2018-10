Werkzaamheden aan spoor: overstappen van trein naar bus

'Ik moet naar de verjaardag van mijn kleindochter. Maar nu sta ik hier en weet ik niet hoe ik verder moet.' Gepke de Groot staat met de handen in het haar bij een abri op station Europapark in Stad.

Ze is net met de trein aangekomen vanuit Meppel en moet naar Zuidbroek. 'Mijn kleindochter wordt vier en daar wil ik zo snel mogelijk naar toe, dat zul je begrijpen. Maar hoe ik daar moet komen? Geen idee. De één zegt dat de bus naar Zuidbroek hier stopt, de ander zegt dat ik eerst naar het Hoofdstation moet om daar de bus te pakken.'

Even wennen

't Is voor reizigers even wennen dat het Hoofdstation vanwege werkzaamheden dit weekend niet bereikbaar is per trein en dat ze daarom noodgedwongen moeten overstappen op de bus.

Vanuit de richting van Assen gebeurt dat bij station Europapark. Als de trein uit Assen aankomt, stromen tientallen reizigers naar de gereedstaande touringcars, die ze verder brengen naar het Hoofdstation. Vanaf daar kan de reis worden voortgezet naar de eindbestemming.

'Leuke dagen'

Eén van de touringcarchauffeurs is de 70-jarige Fries Joeke van der Ploeg. Hij zit achter het stuur van een bus van Dalstra Reizen in Surhuisterveen.

'Ik ben met pensioen, maar rij nog geregeld. Dit weekend pendel ik tussen het Europapark en het Hoofdstation. Mooi man, dit zijn leuke dagen.'

Volgens hem is het allemaal goed geregeld. 'Sommige reizigers zijn verrast dat de trein niet verder gaat dan hier. Die mensen hebben vragen, maar het overgrote deel is goed geïnformeerd.'

Rillen van de kou

Bij de bushalte staan ook twee Stadjers die een paar uur eerder zijn geland op Schiphol. Ze komen terug van twee weken Verenigde Staten. Ze zijn moe van de reis, hebben een jetlag, staan te rillen van de kou en willen graag naar huis.

'We hadden online gezien dat we hier moesten overstappen. Geen probleem hoor, zo'n kleine vertraging op zo'n lange reis. Nog even geduld dan zijn we thuis en kunnen we bijslapen.'

