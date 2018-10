Verwoestende brand krijgt patatbakker Patrick niet klein

Patrick is weer aan het bakken geslagen, in zijn nieuwe kraam. (Foto: Martin Drent / RTV Noord)

Exact drie maanden geleden brandde de patatkraam van Saskia en Patrick Gen in Winschoten tot de grond toe af. Na een moeilijke en hectische tijd is de kraam dit weekend weer open.

'Het is geweldig en vreemd om hier te staan, maar ik ben blij dat we weer zijn gestart', zegt een licht geëmotioneerde Patrick, staand bij zijn nieuwe frituur.

Gasflessen

Op vrijdag 27 juli ging het mis bij Frietambt aan de Hellingbaan in Winschoten. Het is warm, de zon schijnt en het terras zit vol. Patrick en Saskia zijn net een dag terug van vakantie. Opeens ziet de ondernemer brand in een afzuigbuis. Hij kan maar aan één ding denken: weg hier. Want er staan gasflessen.

'Het was hartstikke druk, we stonden met vijf man in de kar. Op zo'n moment hebben je medewerkers prioriteit, want je weet dat hier frituurolie en gasflessen staan', zegt Patrick.

Donkere dagen

Niet veel later slaat het vuur over naar de gasflessen, met ontploffingen tot gevolg. Van de kar blijft niets meer over. Alleen een paar smeulende colablikjes verraden dat het een frietkraam is geweest. Ondanks het prachtige zomerweer zijn het donkere dagen voor de familie Gen.

Patrick: 'Na een paar nachten landde die wel even. Maar je moet jezelf ook weer oprapen. Je bent ondernemer, je moet vooruit.'

Vooruit kijken

Patrick en Saskia krijgen berichten van klanten, collega's en anderen die het nieuws zien. 'Zoveel mooie reacties, dat is hartverwarmend.'

De ondernemer heeft na al het geregel met de politie en verzekering een bijna nieuwe patatkraam op de kop weten te tikken. De inboedel, van kookplaat tot snijmesjes, is nieuw.

'We moeten nu weer vooruit kijken. Wat gebeurd is, is gebeurd. Nu moeten we weer verder. En het begint weer aardig te lopen.'

Patrick hoopt dat deze frietkraam slechts van tijdelijke aard is. Hij hoopt over niet al te lange tijd een vaste stand te plaatsen op zijn vertrouwde stek.

